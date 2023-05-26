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26 мая, 18:41

"Магические" мошенники с ТВ-шоу лишили пенсионера крупной суммы

Пенсионер отдал 189 тысяч рублей ТВ-мошенникам за открытие "магических порталов"

Пенсионер из Подмосковья, увидев по телевизору шоу с обещанием магических обрядов на благополучие, решил провести их для своих родных. 76-летний Валерий Михайлович позвонил и в результате перевёл на указанный счёт 189 тысяч рублей. Организацию на правомерность подобных действий в данный момент проверяют правоохранительные органы.

Как сообщает telegram-канал SHOT, пенсионер увидел передачу про магические обряды по телевизору, проводили их специалисты из Европейского центра астрологии. По указанному номеру он позвонил сразу, по телефону девушка с приятным голосом обряды ему совершила. А затем сообщила, что нужно переговорить с "помощником". Валерий Михайлович связался уже с неким Владимиром, который объяснил ему, что магия бесплатной не бывает и за открытие порталов придётся заплатить. Несколькими траншами доверчивый телезритель перевёл "чародеям" 189 тысяч рублей. Впоследствии, так и не дождавшись счастья посредством потусторонних сил, он решил обратиться в полицию. В данный момент "порталы" проходят проверку правоохранительных органов.

Пенсионер из Истры под кодовым словом "любовь" передал мошенникам 800 тысяч

Пенсионер из Истры под кодовым словом "любовь" передал мошенникам 800 тысяч

Ранее Лайф писал, что мошенники "оштрафовали" пенсионера из Москвы за посещение порносайтов. Именно такую причину указали злоумышленники, представившиеся пожилому мужчине сотрудниками МВД.

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Арина Родионова
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