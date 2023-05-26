"Магические" мошенники с ТВ-шоу лишили пенсионера крупной суммы

Пенсионер из Подмосковья, увидев по телевизору шоу с обещанием магических обрядов на благополучие, решил провести их для своих родных. 76-летний Валерий Михайлович позвонил и в результате перевёл на указанный счёт 189 тысяч рублей. Организацию на правомерность подобных действий в данный момент проверяют правоохранительные органы.

Как сообщает telegram-канал SHOT, пенсионер увидел передачу про магические обряды по телевизору, проводили их специалисты из Европейского центра астрологии. По указанному номеру он позвонил сразу, по телефону девушка с приятным голосом обряды ему совершила. А затем сообщила, что нужно переговорить с "помощником". Валерий Михайлович связался уже с неким Владимиром, который объяснил ему, что магия бесплатной не бывает и за открытие порталов придётся заплатить. Несколькими траншами доверчивый телезритель перевёл "чародеям" 189 тысяч рублей. Впоследствии, так и не дождавшись счастья посредством потусторонних сил, он решил обратиться в полицию. В данный момент "порталы" проходят проверку правоохранительных органов.