Мошенники "оштрафовали" пенсионера из Москвы за посещение порносайтов

Пенсионер из Пресненского района Москвы попался на удочку мошенников из-за "регулярного посещения порносайтов". Именно такую причину указали злоумышленники, представившиеся пожилому мужчине сотрудниками МВД. Они заблокировали ему доступ к ресурсам 18+, а условием для открытия доступа назвали уплату штрафа.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 72-летний пенсионер поздним вечером решил зайти на порносайты, но увидел всплывающее сообщение, что его "компьютер заблокирован МВД за неоднократное посещение" ресурсов 18+. Разблокировать доступ к заветным ссылкам ему обещали в течение часа после перечисления 5500 рублей на указанный номер телефона.

Мужчина так и поступил, желая скорее приступить к просмотру. Однако ни в течение часа, ни по его истечении такой возможности у него так и не появилось. Заподозрив неладное, дедушка обратился в настоящее МВД.