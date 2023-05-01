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30 апреля, 21:22

Мошенники "оштрафовали" пенсионера из Москвы за посещение порносайтов

Пенсионер из Пресненского района Москвы попался на удочку мошенников из-за "регулярного посещения порносайтов". Именно такую причину указали злоумышленники, представившиеся пожилому мужчине сотрудниками МВД. Они заблокировали ему доступ к ресурсам 18+, а условием для открытия доступа назвали уплату штрафа.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 72-летний пенсионер поздним вечером решил зайти на порносайты, но увидел всплывающее сообщение, что его "компьютер заблокирован МВД за неоднократное посещение" ресурсов 18+. Разблокировать доступ к заветным ссылкам ему обещали в течение часа после перечисления 5500 рублей на указанный номер телефона.

Мужчина так и поступил, желая скорее приступить к просмотру. Однако ни в течение часа, ни по его истечении такой возможности у него так и не появилось. Заподозрив неладное, дедушка обратился в настоящее МВД.

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Ранее Лайф писал, что пенсионер из Истры под кодовым словом "любовь" передал мошенникам 800 тысяч. У 85-летнего жителя Московской области с говорящей фамилией Лопух злоумышленники выманили все сбережения.

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Freepik

Арина Родионова
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