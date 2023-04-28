Горящие туры и выплаты ветеранам: Названы распространённые в мае мошеннические схемы

Фейковые горящие туры по очень выгодным ценам, а также поддельные билеты на культурные мероприятия являются самыми распространёнными мошенническими схемами, которые злоумышленники применяют в преддверии майских праздников. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов в крупнейших российских банках.

Так, сообщения о выгодных горящих турах накануне длинных праздничных выходных, как правило, содержат ссылку на фишинговый сайт. Внимательно нужно проверять и билеты в театры, на шоу, концерты и выставки, которые вы приобретаете, ведь повышается риск нарваться на подделку. Также не стоит доверять и различным благотворительным сборам в пользу ветеранов.

"Такие объявления, как правило, сопровождаются настоящими фотографиями ветеранов и банковскими реквизитами якобы самих участников боевых действий или родственников. На самом же деле данные карт принадлежат мошенникам", — пишет газета.