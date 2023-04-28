Горящие туры и выплаты ветеранам: Названы распространённые в мае мошеннические схемы
"Известия": Фейковые туры и поддельные билеты распространены у мошенников в мае
Фейковые горящие туры по очень выгодным ценам, а также поддельные билеты на культурные мероприятия являются самыми распространёнными мошенническими схемами, которые злоумышленники применяют в преддверии майских праздников. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов в крупнейших российских банках.
Так, сообщения о выгодных горящих турах накануне длинных праздничных выходных, как правило, содержат ссылку на фишинговый сайт. Внимательно нужно проверять и билеты в театры, на шоу, концерты и выставки, которые вы приобретаете, ведь повышается риск нарваться на подделку. Также не стоит доверять и различным благотворительным сборам в пользу ветеранов.
"Такие объявления, как правило, сопровождаются настоящими фотографиями ветеранов и банковскими реквизитами якобы самих участников боевых действий или родственников. На самом же деле данные карт принадлежат мошенникам", — пишет газета.
Ещё одна опасная схема — льготы и пособия в честь Дня Победы людям старшего поколения, а также их родственникам. Мошенники могут предложить им свою помощь в сборе необходимых документов и тем самым получить доступ к банковским картам.
Сценарии обманов постоянно совершенствуются и становятся всё изощрённее. Так, на Сахалине мошенники взломали аккаунт местного жителя на портале "Госуслуги" и записали его добровольцем на специальную военную операцию. Лайф также рассказывал, что хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и попытались купить флаг Украины и собачий ошейник.
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