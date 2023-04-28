КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 03:24

Горящие туры и выплаты ветеранам: Названы распространённые в мае мошеннические схемы

"Известия": Фейковые туры и поддельные билеты распространены у мошенников в мае

Фейковые горящие туры по очень выгодным ценам, а также поддельные билеты на культурные мероприятия являются самыми распространёнными мошенническими схемами, которые злоумышленники применяют в преддверии майских праздников. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов в крупнейших российских банках.

Так, сообщения о выгодных горящих турах накануне длинных праздничных выходных, как правило, содержат ссылку на фишинговый сайт. Внимательно нужно проверять и билеты в театры, на шоу, концерты и выставки, которые вы приобретаете, ведь повышается риск нарваться на подделку. Также не стоит доверять и различным благотворительным сборам в пользу ветеранов.

"Такие объявления, как правило, сопровождаются настоящими фотографиями ветеранов и банковскими реквизитами якобы самих участников боевых действий или родственников. На самом же деле данные карт принадлежат мошенникам", — пишет газета.

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Ещё одна опасная схема — льготы и пособия в честь Дня Победы людям старшего поколения, а также их родственникам. Мошенники могут предложить им свою помощь в сборе необходимых документов и тем самым получить доступ к банковским картам.

Сценарии обманов постоянно совершенствуются и становятся всё изощрённее. Так, на Сахалине мошенники взломали аккаунт местного жителя на портале "Госуслуги" и записали его добровольцем на специальную военную операцию. Лайф также рассказывал, что хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и попытались купить флаг Украины и собачий ошейник.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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