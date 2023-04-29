Пенсионер из Истры под кодовым словом "любовь" передал мошенникам 800 тысяч

У 85-летнего жителя Московской области с говорящей фамилией Лопух телефонные мошенники выманили все сбережения. Испугавшись, что его счёта заблокируют, пенсионер передал 800 тысяч рублей "сотрудникам ФСБ".

По данным SHOT, мужчине звонили с нескольких номеров — злоумышленник представлялся сотрудником ФСБ, следователем и полицейским. Пенсионера предупредили, что "из-за действий мошенников его счета арестуют" и, чтобы уберечь накопления, он должен положить средства на другой лицевой счёт. Для этого ему надо снять с карты наличку и передать её курьеру под кодовым словом "любовь".

В назначенный день и час мужчина приехал в Москву, снял всё с карты и передал деньги молодому темноволосому парню в пиджаке, который представился "курьером". Дедушке приказали ждать смс-оповещения. Деньги на новый счёт так и не поступили, и тот понял, что пора идти в полицию.