Москвичка после ссоры с мужем повелась на "красавчика" из Tinder и лишилась 11 млн

Мошенники из брачного агентства "Вместе навсегда" развели москвичку, пытавшуюся обрести своё счастье в "Тиндере" (Tinder), на 11 миллионов рублей. Подробности грустной истории о необретённой любви и потерянных деньгах публикует Mash.

43-летняя инструктор по йоге поругалась с мужем и решила найти утешение в новом избраннике из приложения для знакомств. После неудачных свайпов она всё же наткнулась на "того самого". Начался диалог, однако после пары фраз оказалось, что аккаунт "красавчика" ведут специалисты из "Вместе и навсегда". Они объяснили это невероятной занятостью мужчины, отметив, что он не желает размениваться на мелочь. В итоге агенты сагитировали нашу героиню приехать и лично пройти отбор, а возможно, и выбрать кавалера получше.

Недолго думая, москвичка направилась навстречу своему счастью — в офис агентства, где менеджеры стали окучивать её с двойным рвением. Доверчивую женщину гоняли от одного агента к другому, вытащив из её кошелька 11 миллионов рублей. К слову, у неё действительно начались первые свидания, однако сотрудники подсовывали ей лишь средний класс. К счастью, в какой-то момент москвичка всё же смогла прийти в себя и понять, что происходит на самом деле. Она тут же потребовала назад свои миллионы, вот только её ждало ещё одно разочарование. Агенты-купидоны не только не вернули женщине её кровные, но ещё и унизили.