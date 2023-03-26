Наивный айтишник отдал почти полмиллиона столичной "гадалке" в надежде приворожить бывшую

В Москве IT-специалист подал в полицию заявление о том, что его обманула "гадалка", которая должна была помочь ему в личном вопросе. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Москвич решил обратиться к магии, поскольку его бросила дама сердца. Изначально гадалка назначила мужчине цену за диагностику две тысячи рублей, затем ставки выросли до 40 тысяч рублей уже за первичную работу. В результате женщина оценила свои труды ещё в 444 444 рубля. По её словам, эту стоимость назначили духи, а деньги всё равно мужчине вернутся после ритуала. Она даже на всякий случай отправила скан паспорта айтишнику. По всей видимости, москвич понял, что верить женщине можно, но результат оказался печальным. Теперь полицейские проверяют мошенницу.