Московскую квартиру экс-балерины театра Станиславского без её ведома продали мошенники. Дважды

Бывшая балерина театра Станиславского Светлана Цой случайно узнала, что её квартиру в Москве продали без её ведома. Причём дважды. По данным SHOT, под договором даже оказалась подпись владелицы.

Московскую квартиру экс-балерины театра Станиславского продали мошенники. Видео © SHOT

Двухкомнатная квартира в хрущёвке на севере столицы досталась 63-летней Светлане Цой в наследство. Новая владелица начала в ней делать ремонт, но вот официально переоформить жилплощадь на себя женщина ещё не успела. Когда она решила наведаться в квартиру, её ждал сюрприз — на двери был новый замок.

Тогда Светлана и выяснила, что её квартира уже записана на другого человека. А фейковый договор купли-продажи неизвестные оформили в Оренбурге, где Цой никогда не была. Под документами невероятным образом оказалась её подпись. Новый хозяин быстро сбыл незаконно полученную квартиру и сбежал с деньгами. Он перепродал жильё какой-то женщине за 12 миллионов рублей. Найти её не составило труда, а вот автор схемы, он же первый покупатель, как сквозь землю провалился.

Сейчас следователи пытаются выяснить, кто расписывался в документах за танцовщицу. По их версии, бывшая балерина не единственная жертва мошенников в этом районе.