Семь сирен из Tinder разводили мужчин на деньги в вымышленных ресторанах в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция накрыла банду из семи девушек и шести парней, которая занималась вымогательством денег с помощью "Тиндера" и несуществующих ресторанов. Подробности прибыльной и не совсем законной схемы узнал SHOT.

Юные члены банды из "Тиндера". Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 20-летние красотки знакомились с искателями любви и шли с ними на свидание. В жертвы выбирали ровесников и мужчин постарше, но обязательно при деньгах. В итоге соблазнительницы сами предлагали места для встреч: ресторан De Marco на набережной канала Грибоедова и Vernissage на Советской. Там спутники были вынуждены угощать девушек блюдами и алкоголем по завышенным ценам ради "продолжения". Но награды никто из мужчин не дожидался — спутницы внезапно уходили под разными предлогами. А обманутым кавалером приходилось платить по счёту.

Самое интересное: оба ресторана не существуют. "Бизнесмены из "Тиндера" специально арендовали помещения и использовали их только для развода ищущих любви гостей. Ценники там были соответствующими.

Правоохранители уже задержали семь соблазнительниц и шесть их кураторов, четверых главарей банды отправили в СИЗО, остальных поместили под домашний арест и отпустили под подписку о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нём. Точное количество жертв выясняется.