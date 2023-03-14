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14 марта, 14:10

Аферист из Tinder развёл на миллионные кредиты десятки российских женщин

<p>Аферист Никита, который развёл десятки женщин по всей стране. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Аферист Никита, который развёл десятки женщин по всей стране. Обложка © Telegram / SHOT

Аферист из "Тиндера" развёл на кредиты десятки российских женщин. Как сообщает SHOT, пострадавшие в итоге создали общий чат в мессенджере, в котором сейчас вынашивают план мести хитрому ловеласу.

Пострадавшая рассказала, как попала в сеть афериста. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, орудовал 32-летний Никита из Иркутска в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В самом Иркутске на него написано более 12 заявлений в полицию. Долгое время мошенник выдавал себя за успешного бизнесмена или сына чиновника и уговаривал жертв одолжить ему денег, например, для инвестирования в несуществующий проект. При этом женщинам, которые не имели на руках запрошенных сумм, приходилось брать кредиты, а после успешного транша — альфа-самец навсегда исчезал.

"Ему понадобился примерно месяц, чтобы уговорить меня взять кредит в размере миллиона. Обещал мне, что устроит на работу к себе в организацию, в которой он якобы является учредителем и генеральным директором. Четыре или шесть месяцев он давал деньги на ежемесячные платежи, а потом пропал", — рассказала пострадавшая москвичка Елизавета.

Сумма взятых девушками кредитов варьировалась от 200 тысяч до миллиона рублей. Сам аферист пока скрывается и не выходит на связь.

Аферист Никита, который развёл десятки женщин по всей стране. Фото © Telegram / SHOT

Аферист Никита, который развёл десятки женщин по всей стране. Фото © Telegram / SHOT

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Наталья Исакова
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