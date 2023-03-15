Москвичка обвинила улетевшего в Дубай мужа-француза в краже более полумиллиона рублей

Жительница Москвы обратилась в полицию, обвинив мужа-француза, который улетел в Дубай, в краже 600 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, супруги находятся в браке десять лет и имеют двух детей, но с прошлого года живут в разных странах.

По данным телеграм-канала, в начале 2022 года компания, где работал француз, закрылась в России. В итоге иностранец нашёл себе местечко в крупной аудиторской фирме в ОАЭ, где ежемесячно смог зарабатывать более миллиона рублей. При этом его супруга отказалась переезжать в Дубай и решила остаться с детьми в Москве.

Время от времени мужчина прилетал в Россию, чтобы повидаться с семьёй, но в ходе последнего визита не застал дома ни детей, ни жену. При этом в квартире он нашёл упомянутые 600 тысяч рублей и отправился с ними обратно в Дубай. Сейчас женщина надеется, что правоохранители помогут ей вернуть накопленные средства.