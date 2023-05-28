Школьника из Москвы развели на круглую сумму, пообещав санкционные кроссовки

Переведя на счёт мошенника 38 тысяч рублей, долго откладываемые с завтраков, школьник принялся ждать желанную пару, однако она всё не приходила. Тогда он написал своему "посреднику" и тот заявил, что кроссовки до москвича не дойдут из-за неких проблем с поставщиками. Только вот деньги вернуть не получится, так как их уже нет. Теперь в истории доверчивого любителя заграничной обуви разбирается полиция.