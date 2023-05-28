Школьника из Москвы развели на круглую сумму, пообещав санкционные кроссовки
Школьника из Москвы обманули на 38 тысяч рублей при заказе кроссовок
Школьника из Москвы развели на крупную сумму, пообещав прислать санкционные кроссовки. Как пишет SHOT, 16-летний модник заинтересовался дорогой моделью на маркетплейсе Poizon и, узнав у друга контакты "посредника", решил её приобрести.
Переведя на счёт мошенника 38 тысяч рублей, долго откладываемые с завтраков, школьник принялся ждать желанную пару, однако она всё не приходила. Тогда он написал своему "посреднику" и тот заявил, что кроссовки до москвича не дойдут из-за неких проблем с поставщиками. Только вот деньги вернуть не получится, так как их уже нет. Теперь в истории доверчивого любителя заграничной обуви разбирается полиция.
Лайф рассказывал, как студента из Москвы развели на 20 тысяч рублей, пообещав санкционные кроссовки. Схема та же: потерпевший перевёл деньги незнакомцу, обещавшему прислать обувь, однако после полной оплаты тот перестал выходить на связь.
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