В Москве безработные похитили двух мужчин и вымогали у них 3,5 миллиона рублей

В Москве трое безработных, представившись полицейскими, похитили двух мужчин и вымогали у них 3,5 миллиона рублей за отказ от возбуждения мифического уголовного дела. Как уточняет телеграм-канал SHOT, это произошло в Пресненском районе.

Во втором часу ночи двое приятелей из Клина 30 и 32 лет гуляли по набережной. Неожиданно к ним подошли трое незнакомцев и представились правоохранителями. Одеты они были в штатское и документов не предъявили. Неизвестные затолкали мужчин в автомобиль "KIA-Рио", вывезли в Подмосковье и на протяжении пяти часов требовали с них деньги, угрожая уголовным делом о мошенничестве.

Похищенные пообещали привезти деньги, и тогда их отпустили. После этого они сразу же обратились к настоящим сотрудникам полиции, и злоумышленников задержали через несколько часов — ими оказались 36-летний Данилбек из Видного, его 44-летний земляк Иван и 38-летний москвич по имени Станислав. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". "Полицейским" грозит до 15 лет колонии.