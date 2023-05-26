Пожелавшего провести вечер с проституткой москвича лишили 600 тысяч рублей

В Москве мужчина пожелал провести вечер с проституткой, однако в итоге стал жертвой мошенников, которые обманули его почти на 600 тысяч рублей. По данным телеграм-канала SHOT , 48-летний инженер по имени Константин искал в Сети спутницу на ночь и позвонил по попавшемуся ему объявлению. Ему ответили и попросили перевести на карту 2,5 тысячи рублей как предоплату, а затем — ещё 7200 рублей в качестве страховки.

К мужчине так никто и не приехал, при этом звонков от обманщиков стало больше. Злоумышленники беспокоили его в течение двух дней и требовали денег за то, что он якобы нарушил работу их приложения. Доверчивый москвич ещё несколько раз перевёл деньги и в итоге отдал свыше 575 тысяч рублей. Лишь после этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию, там начали проверку.