Пьяный москвич вызвал проститутку и два часа заставлял её глотать таблетки, угрожая ножом

В Москве пьяный клиент вызвал проститутку, однако вместо плотских утех заставлял её глотать кучу неизвестных таблеток и угрожал ножом. Подробности истории из будней ночных бабочек узнал SHOT.

Вызов в квартиру в доме на улице Панфёрова поступил 19-летней студентке РУДН. Не желающая добиваться красивой жизни тяжким трудом, третьекурсница решила пойти лёгким путём и подзаработать на интим-услугах. По приезде к клиенту ночная бабочка была готова воплотить в жизнь все его фантазии и исполнить любые приказы, однако её ждал сюрприз. Оказалось, что мужчина пьян, проживает с мамой и вовсе не настроен на ночное рандеву с прекрасной девой.

Как рассказала девушка, он затащил её в квартиру, отвёл в свою комнату и запер дверь изнутри, приказав не шуметь. При этом мужчина признался, что на самом деле он сотрудник спецслужб и ждёт 500 тысяч от спецагента. Дальше ситуация начала принимать ещё более неожиданный оборот: клиент заставил жрицу любви раздеться и запивать пивом какие-то таблетки. Всё это время он угрожал девушке ножом.

Алкогольный абьюз продолжался пару часов, однако студентка всеми силами пыталась выбраться из цепких лап "силовика": предлагала ему взятку в виде гаджетов, часов и денег. При этом всё это время за дверью находилась мать буйного москвича, которая периодически стучалась в дверь и пыталась узнать, что происходит. В какой-то момент девушке повезло: её пленитель вышел из комнаты, дав ей шанс на свободу. Она без раздумий бросилась на балкон и начала звать на помощь, а когда приехала полиция, была готова даже спрыгнуть вниз с пятого этажа. Теперь настоящим правоохранителям предстоит разобраться во всей этой вакханалии.