Пьяный москвич вызвал проститутку и два часа заставлял её глотать таблетки, угрожая ножом
В Москве проститутка оказалась в плену у клиента и пыталась спрыгнуть с балкона, чтобы спастись
В Москве пьяный клиент вызвал проститутку, однако вместо плотских утех заставлял её глотать кучу неизвестных таблеток и угрожал ножом. Подробности истории из будней ночных бабочек узнал SHOT.
Вызов в квартиру в доме на улице Панфёрова поступил 19-летней студентке РУДН. Не желающая добиваться красивой жизни тяжким трудом, третьекурсница решила пойти лёгким путём и подзаработать на интим-услугах. По приезде к клиенту ночная бабочка была готова воплотить в жизнь все его фантазии и исполнить любые приказы, однако её ждал сюрприз. Оказалось, что мужчина пьян, проживает с мамой и вовсе не настроен на ночное рандеву с прекрасной девой.
Как рассказала девушка, он затащил её в квартиру, отвёл в свою комнату и запер дверь изнутри, приказав не шуметь. При этом мужчина признался, что на самом деле он сотрудник спецслужб и ждёт 500 тысяч от спецагента. Дальше ситуация начала принимать ещё более неожиданный оборот: клиент заставил жрицу любви раздеться и запивать пивом какие-то таблетки. Всё это время он угрожал девушке ножом.
Алкогольный абьюз продолжался пару часов, однако студентка всеми силами пыталась выбраться из цепких лап "силовика": предлагала ему взятку в виде гаджетов, часов и денег. При этом всё это время за дверью находилась мать буйного москвича, которая периодически стучалась в дверь и пыталась узнать, что происходит. В какой-то момент девушке повезло: её пленитель вышел из комнаты, дав ей шанс на свободу. Она без раздумий бросилась на балкон и начала звать на помощь, а когда приехала полиция, была готова даже спрыгнуть вниз с пятого этажа. Теперь настоящим правоохранителям предстоит разобраться во всей этой вакханалии.
Кстати, не исключено, что таким образом мужчина хотел отомстить за всех обиженных клиентов, которых раньше разводили девушки самой древней профессии и их сутенёры. Причём таких инцидентов масса. Например, недавно Лайф рассказывал, как житель Подмосковья отправился в командировку в Нижний Новгород и там отдал почти полмиллиона за проститутку, с которой у него ничего не было.
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