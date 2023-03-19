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19 марта, 10:18

Житель Подмосковья отдал почти полмиллиона за проститутку, с которой у него ничего не было

В Нижнем Новгороде мужчина стал жертвой мошенников, заказав в Сети проститутку

В Нижнем Новгороде житель Подмосковья попался на уловку проститутки и её сутенёра, которые сумели оставить доверчивого клиента не только без полового акта, но ещё и почти полумиллиона рублей. Об этом пишет SHOT.

Приехавший в командировку 46-летний офисный работник решил скрасить один из вечеров и заказал через Интернет девушку лёгкого поведения. Через некоторое время она приехала к нему в отель, однако даже не стала заходить в номер: всё из-за того, что девушка испугалась и сказала, что ей нужно срочно уехать, потому что она якобы увидела неподалёку полицейских и не хотела иметь с ними проблем.

Через некоторое время мужчине позвонил сутенёр, который заявил, что клиент "неправильно вызвал проститутку", забронировав её на три дня, однако не оплатив. В итоге лишённому утех мужчине пришлось перевести на карту 55 тысяч рублей. Вскоре сутенёр набрал ещё раз и сообщил, что перевод был оформлен неправильно, потребовав вновь столько же. Продолжалось это до тех пор, пока у мужчины просто не закончились деньги. Теперь любитель "горячего" отдыха обратился в полицию.

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Ранее Лайф рассказывал, что пьяный житель Москвы сначала выгнал непонравившуюся ему проститутку, а вскоре стал жертвой шантажистов, которым отдал 200 тысяч рублей.

Обложка ©

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Артур Белкин
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