В Подмосковье полицейский хотел отжечь с проституткой, но стал "звездой" собственного отдела

В подмосковном Воскресенске полицейский хотел заказать проститутку и развлечься, но в итоге ему пришлось иметь дело с двумя агрессивными незнакомцами, которые начали требовать деньги. Подробности истории стали известны Лайфу.

Всё началось с того, что прапорщик вместе с другом выпивали дома. В какой-то момент им стало скучно и они решили пригласить девочек по вызову. Мужчины нашли сайт с ночными бабочками, позвонили и уже почти договорились, однако желанная мадам требовала предоплату. Клиентов это не устроило, поэтому они отказались от затеи.

На следующей день прапорщику позвонил человек, представившийся администратором сайта с девушками, и сообщил, что после звонка от полицейского в системе произошёл сбой. Сетевой сутенёр жаловался, что потерпел убытки, и требовал их возместить. Полицейский это делать отказался. Позже ему позвонил другой мужчина, который просил 36 тысяч рублей, подчеркнув, что иначе его семью ждут проблемы. Позже угрозы в адрес сына стали поступать жене прапорщика. В итоге полицейский пошёл к коллегам и написал заявление. Теперь о желании небольшой проказы знает не только его супруга, но и весь отдел.