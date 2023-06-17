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17 июня, 17:40

Москвич убил жену из арбалета и закопал тело в лесу под Калугой

Калужский СК возбудил дело против москвича, застрелившего жену из арбалета

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в лесополосе в Калужской области. В этом подозревается её 35-летний супруг, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Подозреваемый даёт признания об убийстве жены выстрелом из арбалета. Видео © Telegram / Следком

Как рассказали в ведомстве, 13 июня мужчина направлялся с супругой из Москвы в сторону Брянска. По дороге он остановил автомобиль и выстрелил из арбалета в женщину, смертельно ранив её в шею. После этого он закопал тело в лесополосе на территории Барятинского района, а через два дня как ни в чём не бывало явился в полицию и заявил о пропаже жены.


"В результате первоначальных следственных действий следователи и криминалисты СК России получили доказательства причастности к убийству женщины её супруга, установлено место захоронения погибшей. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Со слов задержанного, между ним и супругой был затяжной конфликт, из-за чего они планировали развестись. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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Кадр из видео Telegram / Следком

Наталья Исакова
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