В Челябинске мужчина убил девятилетнюю дочь и попытался покончить с собой
В Челябинске мужчина убил девятилетнюю дочь и попытался свести счёты с жизнью. Отец напал на ребёнка с ножом, пока жена была на работе.
По данным SHOT, после убийства мужчина выпал из окна, однако он выжил. Его нашли соседи в бессознательном состоянии, а затем вызвали скорую. Он находится в больнице, где его пытаются спасти медики.
Известно, что инцидент произошёл в Центральном районе города. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее Лайф рассказывал о другом убийстве, которое было соврешено в Самарканде. Там мужчина зарезал троих детей после разговора с супругой по телефону.
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