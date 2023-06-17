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17 июня, 13:01

В Челябинске мужчина убил девятилетнюю дочь и попытался покончить с собой

В Челябинске мужчина убил девятилетнюю дочь и попытался свести счёты с жизнью. Отец напал на ребёнка с ножом, пока жена была на работе.

По данным SHOT, после убийства мужчина выпал из окна, однако он выжил. Его нашли соседи в бессознательном состоянии, а затем вызвали скорую. Он находится в больнице, где его пытаются спасти медики.

Известно, что инцидент произошёл в Центральном районе города. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Москве мужчина порезал жену и дочь, закрылся в квартире и пригрозил покончить с собой

В Москве мужчина порезал жену и дочь, закрылся в квартире и пригрозил покончить с собой

Ранее Лайф рассказывал о другом убийстве, которое было соврешено в Самарканде. Там мужчина зарезал троих детей после разговора с супругой по телефону.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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