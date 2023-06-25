Три человека стали жертвами стрельбы на парковке в США

В результате стрельбы в городе Канзас-Сити (штат Миссури, США) погибло три человека и как минимум пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл около пяти утра по местному времени. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Остальных пострадавших увезли в больницу с ранениями, не представляющими угрозы жизни.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл огонь, и устанавливают его мотивы.