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25 июня, 19:05

Три человека стали жертвами стрельбы на парковке в США

<p>На месте стрельбы в США, где погибло три человека, продолжают работать полицейские. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/TonysKansasCity/status/1672961332335857667" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TonysKansasCity</a></p>

На месте стрельбы в США, где погибло три человека, продолжают работать полицейские. Обложка © Twitter / TonysKansasCity

В результате стрельбы в городе Канзас-Сити (штат Миссури, США) погибло три человека и как минимум пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл около пяти утра по местному времени. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Остальных пострадавших увезли в больницу с ранениями, не представляющими угрозы жизни.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл огонь, и устанавливают его мотивы.

В США неизвестный устроил стрельбу по людям у торгового центра

В США неизвестный устроил стрельбу по людям у торгового центра

Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в Вашингтоне погибло два человека, трое пострадали. Нападение произошло в палаточном лагере, в ходе задержания подозреваемый был ранен полицейскими.

Наталья Исакова
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