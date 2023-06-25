Три человека стали жертвами стрельбы на парковке в США
На месте стрельбы в США, где погибло три человека, продолжают работать полицейские. Обложка © Twitter / TonysKansasCity
В результате стрельбы в городе Канзас-Сити (штат Миссури, США) погибло три человека и как минимум пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл около пяти утра по местному времени. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Остальных пострадавших увезли в больницу с ранениями, не представляющими угрозы жизни.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл огонь, и устанавливают его мотивы.
Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в Вашингтоне погибло два человека, трое пострадали. Нападение произошло в палаточном лагере, в ходе задержания подозреваемый был ранен полицейскими.