В США неизвестный устроил стрельбу по людям у торгового центра
В Иллинойсе не менее 29 человек были ранены при стрельбе у торгового центра
Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в Уиллоубруке. В результате не менее 29 человек были ранены, сообщил Fox News со ссылкой на полицию штата Иллинойс.
Стрельба по людям у торгового центра в США. Видео © Twitter / Insider Paper
По данным телеканала, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в группу людей, которых было от 200 до 300. Данные о раненых уточняются, не исключено, что в результате инцидента есть погибшие.
Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в Вашингтоне погибло два человека, ещё трое пострадали. Нападение произошло в палаточном лагере, в ходе задержания подозреваемый был ранен полицейскими.
Кадр из видео Twitter / Insider Paper