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18 июня, 12:30

В США неизвестный устроил стрельбу по людям у торгового центра

В Иллинойсе не менее 29 человек были ранены при стрельбе у торгового центра

Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в Уиллоубруке. В результате не менее 29 человек были ранены, сообщил Fox News со ссылкой на полицию штата Иллинойс.

Стрельба по людям у торгового центра в США. Видео © Twitter / Insider Paper

По данным телеканала, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в группу людей, которых было от 200 до 300. Данные о раненых уточняются, не исключено, что в результате инцидента есть погибшие.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в Вашингтоне погибло два человека, ещё трое пострадали. Нападение произошло в палаточном лагере, в ходе задержания подозреваемый был ранен полицейскими.

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Кадр из видео Twitter / Insider Paper

Наталья Исакова
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