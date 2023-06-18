В США неизвестный устроил стрельбу по людям у торгового центра

Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в Уиллоубруке. В результате не менее 29 человек были ранены, сообщил Fox News со ссылкой на полицию штата Иллинойс.

Стрельба по людям у торгового центра в США. Видео © Twitter / Insider Paper

По данным телеканала, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в группу людей, которых было от 200 до 300. Данные о раненых уточняются, не исключено, что в результате инцидента есть погибшие.