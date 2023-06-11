Шуточная стрельба из автомата в Химках плохо закончилась для москвича

Полицейские проводят проверку в отношении мужчины, который во время поездки на машине устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Неадекват напугал жителей Химок, устроив пальбу из автомата. Видео © Telegram / ДТП и ЧП Москва и МО

На кадрах с места видно, что хулиган высунулся из люка иномарки с оружием в руках, тем самым пугая очевидцев. В связи с этим кто-то из местных жителей и обратился в правоохранительные органы.

"Поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен", — отметила представитель МВД.

По словам Петровой, задержанным оказался москвич 1996 года рождения. У него уже изъяли тот злополучный страйкбольный автомат. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.