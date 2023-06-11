Два жителя Северной Осетии попались на переделке оружия

Правоохранители задержали двоих жителей Владикавказа за незаконный оборот оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия.

В Северной Осетии задержали мужчин за незаконный оборот оружия и патронов. Видео © МВД по Республике Северная Осетия-Алания

"По версии полиции, предполагаемые сообщники в период с 2021 года по 2023 год осуществляли сбыт боеприпасов и оружия, в том числе переделанного ими из гражданского в боевой аналог", — отметили в ведомстве.

Указывается, что в ходе проведения оперативно-профилактической операции "Оружие" было задокументировано 12 фактов преступлений, совершённых этими мужчинами. В результате обысков у них изъято 25 патронов, а также девять пистолетов и один автомат, которые из охолощённых были кустарным способом опять переделаны в огнестрельные. Ещё полиция нашла гараж, где подозреваемые с помощью подручных средств изготавливали оружие.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, изготовлении, переделке или ремонте, а также сбыте по предварительному сговору оружия и боеприпасов к нему. На время расследования одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении.