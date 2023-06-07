Регион

Уведомления отключены

7 июня, 14:11

В Брянской области дома у пенсионера нашли гранаты, мины и тротил

Дома у 72-летнего пенсионера в селе Брасово в Брянской области нашли гранаты, мины и тротил, которые он якобы обнаружил в лесу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, правоохранители нашли у него две мины времён Великой Отечественной войны калибром 50 миллиметров без взрывателей, три гранаты РГД-33, две гранаты РПГ-40, а ещё порядка 300 грамм тротила, пригодного для производства взрывчатки. Пенсионер сказал полиции, что нашёл всё это уже давно, когда работал лесником. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении пенсионера уголовного дела по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ".

На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

Ранее сотрудники МВД обнаружили арсенал с оружием на частном участке в Подмосковье. Хозяина задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров