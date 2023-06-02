В Подмосковье раскрыт подпольный склад с десятками пистолетов, автоматов и патронов

В Московской области силовики обнаружили незаконный арсенал с оружием и боеприпасами в хозяйственной постройке на одном из частных участков, его хозяин задержан. МВД России публикует кадры с места.

В Подмосковье найден арсенал с оружием, задержан его владелец. Видео © t.me / МВД Медиа

"Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками регионального управления ФСБ России обнаружен крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Задержан житель городского округа Лосино-Петровский, который подозревается в покушении на сбыт оружия и боеприпасов", — пояснили в ведомстве.

Среди прочего найден 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, два револьвера и снайперская винтовка. Оружие находилось в рабочем состоянии, его отправили на экспертизу. Также изъяты боеприпасы, свыше семи тысяч патронов и средства для производства и модернизации вооружения.

Возбуждено уголовное дело. Владелец арсенала заключён под стражу. Полиция выясняет, как к задержанному попало оружие и кто должен был стать его покупателем.