Мужчина на краденом велосипеде и с автоматом Калашникова задержан в Запорожье
В городе Токмак Запорожской области полиция задержала мужчину с краденым велосипедом, автоматом Калашникова и патронами к нему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Местная жительница обратилась к правоохранителям, когда узнала, что её велосипед пропал. По горячим следам удалось поймать 48-летнего местного жителя. Однако злоумышленник отказался без боя возвращать транспорт, неожиданно он достал автомат и начал угрожать силовикам.
"Полицейские оперативно обезвредили и задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили у него украденный велосипед, также изъяли автомат Калашникова (АКС-74) и 29 патронов калибра 5.45", — уточнили в МВД и добавили, что выясняют, где мужчина взял оружие.
Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали 17-летнего подростка, готовившего поджог местной электроподстанции. Нарушитель был сторонником нацистских взглядов и создал целый схрон с оружием.
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