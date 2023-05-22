Мужчина на краденом велосипеде и с автоматом Калашникова задержан в Запорожье

В городе Токмак Запорожской области полиция задержала мужчину с краденым велосипедом, автоматом Калашникова и патронами к нему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Местная жительница обратилась к правоохранителям, когда узнала, что её велосипед пропал. По горячим следам удалось поймать 48-летнего местного жителя. Однако злоумышленник отказался без боя возвращать транспорт, неожиданно он достал автомат и начал угрожать силовикам.

"Полицейские оперативно обезвредили и задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили у него украденный велосипед, также изъяли автомат Калашникова (АКС-74) и 29 патронов калибра 5.45", — уточнили в МВД и добавили, что выясняют, где мужчина взял оружие.