Задержанный за подготовку терактов в Оренбуржье оказался кассиром ломбарда

Житель Оренбургской области, задержанный за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины, заранее спрятал в лесу все инструменты для поджогов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 25-летний товаровед-кассир ломбарда из Новотроицка узнал в Сети, как самостоятельно приготовить горючую смесь, после чего купил канистру, легковоспламеняющуюся жидкость, лопату и бинокль. Всё это диверсант спрятал в лесу. В субботу мужчина планировал устроить пожар на сортировочной станции Новотроицкая, но силовики вскрыли его подготовку и задержали ещё до попытки. Возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту. Сотрудник ломбарда задержан, его мотивы выясняются.

Оставленный в лесу схрон с инструментами для поджога. Фото © ЦОС ФСБ РФ