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16 мая, 08:50

ФСБ задержала украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ

ФСБ России задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже. 25-летняя девушка собирала данные о Российских вооружённых силах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ",  сообщили в спецслужбе.

У шпионки изъяли техсредства, в которых были обнаружены "геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток".

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж", по которой украинке грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под арестом.

Бывший сотрудник Посольства США в России арестован за госизмену

Бывший сотрудник Посольства США в России арестован за госизмену

А ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по подозрению в госизмене. По данным следствия, он передал украинским военным информацию о движении российского эшелона с военной техникой в зону специальной военной операции.

Александра Вишнякова
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