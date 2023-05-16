ФСБ задержала украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ

ФСБ России задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже. 25-летняя девушка собирала данные о Российских вооружённых силах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", — сообщили в спецслужбе.

У шпионки изъяли техсредства, в которых были обнаружены "геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток".

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж", по которой украинке грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под арестом.