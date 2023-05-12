Крымчанина обвинили в госизмене из-за слива ВСУ данных о российских военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передал украинским военным данные о движении эшелона с военной техникой в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции", — сообщили в ЦОС ФСБ.

Украинские военные использовали эту информацию для нанесения ракетных ударов. Задержанному 34 года, теперь он стал фигурантом статьи 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". Жителю Крыма грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, он арестован.