Суд арестовал уроженку Крыма Умерову по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Л. Умерову по подозрению в госизмене. Об этом заявили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л. Р., подозреваемой по статье 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей", — цитирует ТАСС сообщение суда.
Подробности не приводятся, так как материалы дела засекречены.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за терроризм и вводит пожизненное лишение свободы за госизмену. Теперь максимальный срок наказания по статье 205 "Террористический акт" увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы, а по статье 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Shutterstock