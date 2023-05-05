Суд арестовал уроженку Крыма Умерову по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Л. Умерову по подозрению в госизмене. Об этом заявили в суде.

Суд в Москве арестовал второго за день россиянина по делу о госизмене

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за терроризм и вводит пожизненное лишение свободы за госизмену. Теперь максимальный срок наказания по статье 205 "Террористический акт" увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы, а по статье 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.