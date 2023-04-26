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26 апреля, 07:56

Суд в Москве арестовал второго за день россиянина по делу о госизмене

Суд арестовал россиянина Плыске по делу о госизмене

В Москве суд арестовал ещё одного фигуранта дела о госизмене: в СИЗО отправили гражданина РФ Плыске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда, решение ещё не вступило в силу.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю.В. удовлетворено", — сказала представитель суда.

Обвинений на момент избрания меры пресечения россиянину не было предъявлено.

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А накануне, 25 апреля, ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по фамилии Довгань. В судебной картотеке говорится, что гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Детали дела не раскрываются. Сегодня, 26 апреля, Довгань был арестован.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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