Суд в Москве арестовал второго за день россиянина по делу о госизмене

В Москве суд арестовал ещё одного фигуранта дела о госизмене: в СИЗО отправили гражданина РФ Плыске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда, решение ещё не вступило в силу.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю.В. удовлетворено", — сказала представитель суда.

Обвинений на момент избрания меры пресечения россиянину не было предъявлено.