ФСБ просит Лефортовский суд арестовать по делу о госизмене россиянина Довганя

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по фамилии Довгань по делу о госизмене. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

В карточке говорится, что гражданину Довганю А.С. инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", а в суд уже поступило ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.