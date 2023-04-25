ФСБ просит Лефортовский суд арестовать по делу о госизмене россиянина Довганя
ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по фамилии Довгань по делу о госизмене. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.
В карточке говорится, что гражданину Довганю А.С. инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", а в суд уже поступило ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее во вторник в Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. А до этого заместителю начальника лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче было предъявлено обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран. Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемого в СИЗО.
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