Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Довгань за государственную измену. Накануне об аресте ходатайствовала ФСБ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.", — рассказали РИА "Новости" в суде.