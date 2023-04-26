Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Довгань за государственную измену. Накануне об аресте ходатайствовала ФСБ.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.", — рассказали РИА "Новости" в суде.
Напомним, накануне, 25 апреля, ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по фамилии Довгань. В судебной картотеке говорится, что гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Детали дела не раскрываются.
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