КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 07:08

Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Довгань за государственную измену. Накануне об аресте ходатайствовала ФСБ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.", — рассказали РИА "Новости" в суде.

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Напомним, накануне, 25 апреля, ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по фамилии Довгань. В судебной картотеке говорится, что гражданину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Детали дела не раскрываются.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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