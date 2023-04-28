В России вводятся пожизненные сроки за госизмену

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, который ужесточает ответственность за терроризм и вводит пожизненное лишение свободы за госизмену. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Уголовный кодекс.

Теперь максимальный срок наказания по статье 205 "Террористический акт" увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма минимальный срок увеличен с 10 до 12 лет тюрьмы. С 5 до 7 лет лишения свободы увеличено минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит не 10 лет, а 12.

После принятия поправок в статью 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.