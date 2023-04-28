В России вводятся пожизненные сроки за госизмену
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, который ужесточает ответственность за терроризм и вводит пожизненное лишение свободы за госизмену. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Уголовный кодекс.
Теперь максимальный срок наказания по статье 205 "Террористический акт" увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма минимальный срок увеличен с 10 до 12 лет тюрьмы. С 5 до 7 лет лишения свободы увеличено минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит не 10 лет, а 12.
После принятия поправок в статью 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. А до этого заместителю начальника лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче было предъявлено обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран.
ТАСС / Станислав Красильников