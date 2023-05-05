КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 11:40

Российский военный разжалован и приговорён к 13 годам колонии за госизмену

Бывшему военному из Белгородской области дали 13 лет тюрьмы за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал виновным по делу о госизмене экс-военнослужащего из Белгородской области и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

"Суд признал Семёнова виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта", — зачитал вердикт судья.

Преступление было совершено ещё до начала спецоперации, Семёнова задержали в конце марта прошлого года. Подробности дела не разглашаются из-за грифа "секретно".

В России вводятся пожизненные сроки за госизмену

В России вводятся пожизненные сроки за госизмену

Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне.

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Татьяна Миссуми
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