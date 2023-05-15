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15 мая, 15:37

Бывший сотрудник посольства США в России арестован за госизмену

Во Владивостоке арестован экс-сотрудник Посольства США в РФ Роберт Шонов

Во Владивостоке следователи ФСБ России задержали за госизмену экс-сотрудника Посольства США в РФ Роберта Шонова. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест", — пояснил собеседник агентства.

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Ранее сотрудничавший с СБУ житель ЛНР получил 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Он собирал сведения о дислокации подразделений Народной милиции республики и количестве военной техники.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Татьяна Миссуми
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