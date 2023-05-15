Бывший сотрудник посольства США в России арестован за госизмену

Во Владивостоке следователи ФСБ России задержали за госизмену экс-сотрудника Посольства США в РФ Роберта Шонова. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест", — пояснил собеседник агентства.