Бывший сотрудник посольства США в России арестован за госизмену
Во Владивостоке арестован экс-сотрудник Посольства США в РФ Роберт Шонов
Во Владивостоке следователи ФСБ России задержали за госизмену экс-сотрудника Посольства США в РФ Роберта Шонова. Ему вменяется статья "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
"После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест", — пояснил собеседник агентства.
Ранее сотрудничавший с СБУ житель ЛНР получил 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Он собирал сведения о дислокации подразделений Народной милиции республики и количестве военной техники.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ