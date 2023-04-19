Сотрудничавший с СБУ житель ЛНР получил 10 лет колонии строгого режима за шпионаж

Верховный суд ЛНР вынес приговор сотрудничавшему с СБУ жителю республики за шпионаж. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Верховный суд ЛНР признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства. По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ", — говорится в сообщении.

Указывается, что сотрудники СБУ предложили мужчине в соцсетях негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности ЛНР. Тот согласился. Ему сказали собирать сведения о дислокации подразделений Народной милиции республики и количестве военной техники. В результате мужчину приговорили к лишению свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.