На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

В бардачке "семёрки" жителя Абхазии, пытавшегося попасть в Россию, обнаружили австрийский пистолет Glock и 14 патронов к нему. По данным телеграм-канала SHOT , теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду огнестрельного оружия.

Изначально водитель заявил таможенникам, что никаких товаров, которые надо декларировать, у него нет. Сотрудники провели досмотр салона "лады" и нашли пистолет с патронами. Мужчину задержали, сейчас выясняется, зачем он ехал в Россию.