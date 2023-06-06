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6 июня, 10:09

На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами

Житель Абхазии пытался попасть в Россию с австрийским пистолетом и 14 патронами

<p>Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Обложка © Telegram / SHOT

В бардачке "семёрки" жителя Абхазии, пытавшегося попасть в Россию, обнаружили австрийский пистолет Glock и 14 патронов к нему. По данным телеграм-канала SHOT, теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду огнестрельного оружия.

Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Фото © Telegram / SHOT

Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Фото © Telegram / SHOT

Изначально водитель заявил таможенникам, что никаких товаров, которые надо декларировать, у него нет. Сотрудники провели досмотр салона "лады" и нашли пистолет с патронами. Мужчину задержали, сейчас выясняется, зачем он ехал в Россию.

В Подмосковье раскрыт подпольный склад с десятками пистолетов, автоматов и патронов

В Подмосковье раскрыт подпольный склад с десятками пистолетов, автоматов и патронов

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Пулково пассажир заявил, что у него в сумке взрывчатка. Самолёт улетел без него, а мужчину теперь ждёт суд.

Никита Осипов
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