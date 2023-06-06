На границе в "семёрке" жителя Абхазии нашли пистолет с патронами
Житель Абхазии пытался попасть в Россию с австрийским пистолетом и 14 патронами
Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Обложка © Telegram / SHOT
В бардачке "семёрки" жителя Абхазии, пытавшегося попасть в Россию, обнаружили австрийский пистолет Glock и 14 патронов к нему. По данным телеграм-канала SHOT, теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду огнестрельного оружия.
Житель Абхазии пытался попасть в РФ с австрийским пистолетом и 14 патронами. Фото © Telegram / SHOT
Изначально водитель заявил таможенникам, что никаких товаров, которые надо декларировать, у него нет. Сотрудники провели досмотр салона "лады" и нашли пистолет с патронами. Мужчину задержали, сейчас выясняется, зачем он ехал в Россию.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Пулково пассажир заявил, что у него в сумке взрывчатка. Самолёт улетел без него, а мужчину теперь ждёт суд.