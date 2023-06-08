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8 июня, 17:41

Петербуржец снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию, но не учёл один момент

SHOT: В Петербурге молодой человек устроил нарколабораторию в съёмной квартире

Россиянин сдал в аренду квартиру в Петербурге, а спустя некоторое время его соседи стали замечать, что из неё доносится резкий химический запах. Оказалось, что квартирант варил там амфетамин. О ситуации рассказал телеграм-канал SHOT.

35-летний собственник в поисках арендаторов обратился в солидное риэлторское агентство. Его связали с 29-летним Иваном. Кандидат производил впечатление приличного человека. В итоге сторонами был заключён договор аренды и новый жилец заселился в квартиру в Красносельском районе.

Когда соседи заподозрили неладное, в квартире уже была развёрнута настоящая нарколаборатория. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили при обыске у Ивана несколько 10-литровых ёмкостей с разными веществами — гранулами, жидкостями и кристалликами. Там же обнаружили пакет с почти двумя килограммами готового наркотика. Молодого человека задержали, сперва оформив протокол о мелком хулиганстве и поместив в спецприёмник. Однако позже было возбуждено уголовное дело за изготовление наркотиков в особо крупном размере.

Житель ХМАО наладил поставку наркотиков из Чехии под видом чая

Житель ХМАО наладил поставку наркотиков из Чехии под видом чая

Не совсем понятно, на что рассчитывал Иван, открывая химическую лабораторию в жилом доме, но в делах, связанных с наркотиками, нередко встречаются невероятные случаи. Так, в Испании задержали пару, которая пыталась провезти во Францию 38 килограммов запрещённых веществ в чемоданах.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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