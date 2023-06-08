Петербуржец снял квартиру и обустроил в ней нарколабораторию, но не учёл один момент

Россиянин сдал в аренду квартиру в Петербурге, а спустя некоторое время его соседи стали замечать, что из неё доносится резкий химический запах. Оказалось, что квартирант варил там амфетамин. О ситуации рассказал телеграм-канал SHOT.

35-летний собственник в поисках арендаторов обратился в солидное риэлторское агентство. Его связали с 29-летним Иваном. Кандидат производил впечатление приличного человека. В итоге сторонами был заключён договор аренды и новый жилец заселился в квартиру в Красносельском районе.

Когда соседи заподозрили неладное, в квартире уже была развёрнута настоящая нарколаборатория. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили при обыске у Ивана несколько 10-литровых ёмкостей с разными веществами — гранулами, жидкостями и кристалликами. Там же обнаружили пакет с почти двумя килограммами готового наркотика. Молодого человека задержали, сперва оформив протокол о мелком хулиганстве и поместив в спецприёмник. Однако позже было возбуждено уголовное дело за изготовление наркотиков в особо крупном размере.