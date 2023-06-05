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5 июня, 17:35

Житель ХМАО наладил поставку наркотиков из Чехии под видом чая

В ХМАО задержали бизнесмена, наладившего поставку наркотиков под видом чая

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего бизнесмена из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), наладившего поставку наркотиков из Чехии под видом японского чая, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2022 году житель Нефтеюганска оформил ИП для торговли японским чаем матча, который он заказывал из Чехии. Товар регулярно приходил почтой в фирменных пакетиках с маркировкой. Однако одна из последних партий привлекла внимание тюменских таможенников. Оказалось, что внутри упаковки находилась вовсе не матча, а листья азиатского дерева кратом, содержащие наркотическое вещество. Общая масса запрещённого товара составила порядка 900 граммов.

В отношении "чайного" бизнесмена возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

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Freepik

Наталья Исакова
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