Супружеская пара пыталась вывезти два чемодана наркотиков из Испании во Францию

В Испании задержали пару, которая пыталась перевезти в автобусе во Францию наркотики. Национальная полиции уточняет, речь идёт о 38 килограммах запрещённых веществ.

"Агенты Национальной полиции задержали мужчину и женщину на автобусной станции Т4 аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, которые пытались сесть в автобус с двумя чемоданами, содержащими 37 килограммов марихуаны, и один — с кокаином (предназначенным для отправки в город Байонна)", — сообщает ведомство.

В пресс-релизе указано, что расследование началось после того, как агенты заявили о перевозке наркотических веществ с новой автобусной станции в различные города Франции.