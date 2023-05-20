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19 мая, 22:57

Супружеская пара пыталась вывезти два чемодана наркотиков из Испании во Францию

В Испании задержали пару при попытке перевезти 38 кг наркотиков во Францию

<p>Изъятые в Испании чемоданы с наркотиками. Обложка © twitter /<a href="https://twitter.com/policia/status/1659477491558371330?cxt=HHwWhMC-0Y__0ocuAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://twitter.com/policia/status/1659477491558371330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Policía Nacional</a></p>

Изъятые в Испании чемоданы с наркотиками. Обложка © twitter / Policía Nacional

В Испании задержали пару, которая пыталась перевезти в автобусе во Францию наркотики. Национальная полиции уточняет, речь идёт о 38 килограммах запрещённых веществ.

"Агенты Национальной полиции задержали мужчину и женщину на автобусной станции Т4 аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, которые пытались сесть в автобус с двумя чемоданами, содержащими 37 килограммов марихуаны, и один — с кокаином (предназначенным для отправки в город Байонна)", — сообщает ведомство.

В пресс-релизе указано, что расследование началось после того, как агенты заявили о перевозке наркотических веществ с новой автобусной станции в различные города Франции.

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Ранее Лайф писал, что москвич прилетел с Кубы с наркотиками, а дома у него нашли ещё партию. При обыске в квартире было обнаружено 150 таблеток, 200 граммов мефедрона, а также смесь мефедрона с кокаином (три грамма).

Арина Родионова
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