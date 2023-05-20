Супружеская пара пыталась вывезти два чемодана наркотиков из Испании во Францию
В Испании задержали пару при попытке перевезти 38 кг наркотиков во Францию
Изъятые в Испании чемоданы с наркотиками. Обложка © twitter / Policía Nacional
В Испании задержали пару, которая пыталась перевезти в автобусе во Францию наркотики. Национальная полиции уточняет, речь идёт о 38 килограммах запрещённых веществ.
"Агенты Национальной полиции задержали мужчину и женщину на автобусной станции Т4 аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, которые пытались сесть в автобус с двумя чемоданами, содержащими 37 килограммов марихуаны, и один — с кокаином (предназначенным для отправки в город Байонна)", — сообщает ведомство.
В пресс-релизе указано, что расследование началось после того, как агенты заявили о перевозке наркотических веществ с новой автобусной станции в различные города Франции.
Ранее Лайф писал, что москвич прилетел с Кубы с наркотиками, а дома у него нашли ещё партию. При обыске в квартире было обнаружено 150 таблеток, 200 граммов мефедрона, а также смесь мефедрона с кокаином (три грамма).