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2 июня, 12:25

Под Тюменью поймали пенсионерку-наркобарона с карасями, фаршированными спайсом

Под Тюменью задержали пенсионерку, перевозившую 41 свёрток со спайсом в рыбе

В Тюменской области полицейские пресекли распространение наркотиков в рыбе. Местная жительница 1953 года рождения везла запрещённые вещества из Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Под Тюменью задержали женщину за распространение наркотиков в рыбе. Видео © ГУ МВД по Тюменской области

Автоинспекторы остановили автомобиль "Лада-гранта", который направлялся из Екатеринбурга в сторону Тюмени. В багажном отделении правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой.

"В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток, обмотанный полимерной лентой, с комкообразным веществом серого цвета внутри. Водитель автомобиля пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком "спайс" общей массой 800 граммов", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ранее женщина была судима за оборот наркотиков. Теперь в отношении её возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. По решению суда пенсионерка находится под домашним арестом.

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Обложка ©

УМВД РФ по Тюменской области

Светлана Оперук
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