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28 мая, 11:37

В Оренбурге мамкин наркодилер разбил плантацию конопли прямо в её квартире

Полицейские изъяли в квартире жителя Оренбурга 56 кустов конопли и дурмана

<p>Плантация в квартире оренбуржца. Фото © <a href="https://t.me/mediamvd/19170" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД МЕДИА</a></p>

Плантация в квартире оренбуржца. Фото © МВД МЕДИА

В Оренбурге полицейские нашли у 47-летнего мужчины дурман и плантацию конопли, сообщает МВД. Всё это находилось в квартире его матери, где мужчина проживал вместе с ней. В его комнате была установлена вентиляция, специальное освещение и климат-контроль.

Плантация в квартире оренбуржца Фото. © МВД МЕДИА

Плантация в квартире оренбуржца Фото. © МВД МЕДИА

Как сообщает МВД МЕДИА, было изъято 56 кустов, их отправили на экспертизу, а ещё около 30 граммов марихуаны. Сам задержанный утверждает, что семена он купил, а растения якобы выращивал исключительно в целях собственного употребления, иногда угощая друзей.

Против оренбуржца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (хранение запрещённых веществ). Кроме того, против мужчины могут возбудить уголовное дело о незаконном культивировании конопли, этот вопрос ещё не решён. В качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Юрий Лысенко
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