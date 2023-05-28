В Оренбурге мамкин наркодилер разбил плантацию конопли прямо в её квартире

В Оренбурге полицейские нашли у 47-летнего мужчины дурман и плантацию конопли, сообщает МВД. Всё это находилось в квартире его матери, где мужчина проживал вместе с ней. В его комнате была установлена вентиляция, специальное освещение и климат-контроль.

Плантация в квартире оренбуржца Фото. © МВД МЕДИА

Как сообщает МВД МЕДИА, было изъято 56 кустов, их отправили на экспертизу, а ещё около 30 граммов марихуаны. Сам задержанный утверждает, что семена он купил, а растения якобы выращивал исключительно в целях собственного употребления, иногда угощая друзей.

Против оренбуржца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (хранение запрещённых веществ). Кроме того, против мужчины могут возбудить уголовное дело о незаконном культивировании конопли, этот вопрос ещё не решён. В качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.