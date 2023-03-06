Главный кабельщик России попался с пакетом марихуаны в Шереметьево

По данным телеграм-канала, 53-летний представитель РФ в Международной ассоциации производителей кабелей, а также исполнительный директор крупнейшего в РФ кабельно-проводникового производителя "Ункомтех" прилетел в Москву из Бангкока. Мужчина пошёл через зелёный коридор и попал на таможенный досмотр — в его багаже нашли 0,15 грамма наркотиков. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Экспертиза подтвердила, что это действительно марихуана.