Главный кабельщик России попался с пакетом марихуаны в Шереметьево
Mash: Главного кабельщика России поймали с пакетом марихуаны в Шереметьево
Главного кабельщика России, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Андрея Писанного поймали с пакетом марихуаны в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 53-летний представитель РФ в Международной ассоциации производителей кабелей, а также исполнительный директор крупнейшего в РФ кабельно-проводникового производителя "Ункомтех" прилетел в Москву из Бангкока. Мужчина пошёл через зелёный коридор и попал на таможенный досмотр — в его багаже нашли 0,15 грамма наркотиков. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Экспертиза подтвердила, что это действительно марихуана.
Полиция начала проверку. Как уточняет Mash, Писанный не задержан.
А ранее было опубликовано видео задержания сына певца Игоря Талькова, который попался с наркотиками в Москве. Супруге артиста может грозить статья за оскорбление сотрудников.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев