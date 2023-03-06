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6 марта, 14:24

Главный кабельщик России попался с пакетом марихуаны в Шереметьево

Mash: Главного кабельщика России поймали с пакетом марихуаны в Шереметьево

Главного кабельщика России, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Андрея Писанного поймали с пакетом марихуаны в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 53-летний представитель РФ в Международной ассоциации производителей кабелей, а также исполнительный директор крупнейшего в РФ кабельно-проводникового производителя "Ункомтех" прилетел в Москву из Бангкока. Мужчина пошёл через зелёный коридор и попал на таможенный досмотр — в его багаже нашли 0,15 грамма наркотиков. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Экспертиза подтвердила, что это действительно марихуана.

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Полиция начала проверку. Как уточняет Mash, Писанный не задержан.

А ранее было опубликовано видео задержания сына певца Игоря Талькова, который попался с наркотиками в Москве. Супруге артиста может грозить статья за оскорбление сотрудников.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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