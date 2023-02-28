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28 февраля, 15:22

Опубликовано видео задержания сына Игоря Талькова, который попался с наркотиками в Москве

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания Игоря Талькова – младшего в Москве. На кадрах видно, что музыканта, попавшегося с пакетиком гашиша, выволокли из "мерседеса" и положили лицом в асфальт. В это время его жена материла полицейских. Теперь Светлане может грозить статья за оскорбление сотрудников.

Момент задержания сына Игоря Талькова, который попался с наркотиками в Москве. Видео © SHOT

Напомним, 24 февраля стало известно о задержании в центре Москвы 41-летнего сына известного певца Игоря Талькова. Правоохранители остановили "мерседес", в котором ехал Тальков-младший. После вопроса о запрещённых веществах музыкант начал размахивать пакетиком и агрессивно себя вести. В итоге полицейские доставили дебошира и его супругу в отделение, а вещество из пакетика отправили на экспертизу. Против сына известного исполнителя завели два административных дела.

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Впрочем, Тальков-младший уже не в первый раз попадает в подобную историю. Так, в ноябре 2018 года его поймали пьяным за рулём и назначили штраф, а также лишили водительских прав. Чуть позже, в 2019-м, музыкант вновь попал в такую же ситуацию и был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Александра Вишнякова
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