Певец Тима Белорусских анонсировал новый альбом после отбывания наказания за наркотики

Певец Тима Белорусских намерен вернуться на эстраду после двухлетнего домашнего ареста по делу о наркотиках. Даты выступлений он назвал на своей странице в VK.

"Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!" — написал он.

Певец пообещал исполнить не только старые композиции, но и представить песни из нового альбома. Возвращаться на сцену музыкант собрался с размахом, концерты запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.