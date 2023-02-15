Певец Тима Белорусских анонсировал новый альбом после отбывания наказания за наркотики
Певец Тима Белорусских намерен вернуться на эстраду после двухлетнего домашнего ареста по делу о наркотиках. Даты выступлений он назвал на своей странице в VK.
"Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!" — написал он.
Певец пообещал исполнить не только старые композиции, но и представить песни из нового альбома. Возвращаться на сцену музыкант собрался с размахом, концерты запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, в апреле 2021 года суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Певец отказался обжаловать решение. По его словам, он стал сильнее и начинает новую жизнь.
Vk.com / Тима Белорусских