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15 февраля, 09:31

Певец Тима Белорусских анонсировал новый альбом после отбывания наказания за наркотики

Певец Тима Белорусских намерен вернуться на эстраду после двухлетнего домашнего ареста по делу о наркотиках. Даты выступлений он назвал на своей странице в VK.

"Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!" написал он.

Певец пообещал исполнить не только старые композиции, но и представить песни из нового альбома. Возвращаться на сцену музыкант собрался с размахом, концерты запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.

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Напомним, в апреле 2021 года суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Певец отказался обжаловать решение. По его словам, он стал сильнее и начинает новую жизнь.

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Vk.com / Тима Белорусских

Татьяна Миссуми
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