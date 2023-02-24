Сын Игоря Талькова попался с наркотиками в Москве и обматерил полицейских

В центре Москвы полицейские задержали 41-летнего сына известного певца Игоря Талькова, у которого при себе обнаружили пакетик гашиша. Об этом пишет SHOT.

По данным источника, правоохранители остановили "мерседес", в котором ехал Тальков-младший. На вопрос, везёт ли он что-то запрещённое, сын певца ответил утвердительно. После этого он начал размахивать пакетиком с веществом зелёно-коричневого цвета, агрессивно себя вести и материться на правоохранителей. В итоге те доставили Талькова и его супругу в отделение, а вещество из пакетика отправили на экспертизу. Против сына известного исполнителя завели два административных дела.