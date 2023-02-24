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24 февраля, 12:41

Сын Игоря Талькова попался с наркотиками в Москве и обматерил полицейских

Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в центре Москвы

В центре Москвы полицейские задержали 41-летнего сына известного певца Игоря Талькова, у которого при себе обнаружили пакетик гашиша. Об этом пишет SHOT.

По данным источника, правоохранители остановили "мерседес", в котором ехал Тальков-младший. На вопрос, везёт ли он что-то запрещённое, сын певца ответил утвердительно. После этого он начал размахивать пакетиком с веществом зелёно-коричневого цвета, агрессивно себя вести и материться на правоохранителей. В итоге те доставили Талькова и его супругу в отделение, а вещество из пакетика отправили на экспертизу. Против сына известного исполнителя завели два административных дела.

Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"

Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"

Впрочем, Тальков-младший уже не в первый раз попадает в подобные истории. Так, в ноябре 2018 года его поймали пьяным за рулём и приговорили к штрафу, а также лишили водительских прав. Чуть позже — в 2019-м — он вновь попал в такую же ситуацию и был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Обложка ©

T.me/SHOT

Артур Белкин
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