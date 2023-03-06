Таможенники развернули на границе фуру с 500 мешками насвая на 25 млн рублей
Челябинские таможенники не пропустили на границе фуру с тоннами насвая на 25 млн рублей
17 тонн насвая на сумму 25 миллионов рублей пытались ввезти в Россию. Обложка © ФТС России
Челябинские таможенники развернули в районе международного автомобильного пункта пропуска "Бугристое" фуру, забитую мешками насвая. Известно, что машина следовала из Казахстана и везла 17 тонн груза под видом удобрений для огорода.
17 тонн насвая на сумму 25 миллионов рублей пытались ввезти в Россию. Видео © ФТС России
"В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зелёного цвета. Согласно документам, машина следовала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырьё. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений", — рассказали в пресс-службе ФТС.
Однако экспертиза показала, что в мешках был расфасован некурительный табак насвай. По оценке ФТС, сумма груза на чёрном рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей. Так как товар не соответствовал заявленному, фуру в Россию не пустили и развернули назад.
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