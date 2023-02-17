В машине сотрудника ГИБДД в Новосибирске нашли марихуану

Полицейские в Новосибирске в ходе несения службы остановили автомобиль "Мазда", которым управлял сотрудник ГИБДД. В его машине правоохранители нашли два пакетика марихуаны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

"При осмотре транспортного средства были обнаружены два пакетика с веществом растительного происхождения. Согласно проведённому исследованию, изъятое вещество является каннабисом", — указывается в сообщении.

В дальнейшем полицейские установили, что сотрудник ГИБДД управлял "маздой" в свободное время. Руководство ГУ МВД по региону назначило проверку, по результатам которой правоохранителя уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он понесёт наказание в установленном законом порядке, добавили в пресс-службе.