В Вашингтоне два человека погибли при стрельбе на фестивале Beyond Wonderland

В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Вашингтоне погибли два человека и ещё три пострадали. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба полиции столицы США.

Инцидент случился в кемпинге на территории фестиваля электронной музыки Beyond Wonderland. Правоохранители поймали подозреваемого, проводится расследование. Шериф в опубликованном видеообращении сообщил, что задержанный вёл стрельбу наугад. Возраст погибших, какое оружие использовал подозреваемый и мотивы преступника пока неизвестны. При этом организаторы фестиваля в Twitter сообщили, что мероприятие продолжается. Они выразили слова соболезнования родственникам погибших и пострадавших.