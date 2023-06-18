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18 июня, 07:57

В Вашингтоне два человека погибли при стрельбе на фестивале Beyond Wonderland

<p>Кадр с фестиваля Beyond Wonderland. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChaudharyParvez/status/1670293750008954885?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChaudharyParvez</a></p>

Кадр с фестиваля Beyond Wonderland. Обложка © Twitter / ChaudharyParvez

В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Вашингтоне погибли два человека и ещё три пострадали. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба полиции столицы США.

Инцидент случился в кемпинге на территории фестиваля электронной музыки Beyond Wonderland. Правоохранители поймали подозреваемого, проводится расследование. Шериф в опубликованном видеообращении сообщил, что задержанный вёл стрельбу наугад. Возраст погибших, какое оружие использовал подозреваемый и мотивы преступника пока неизвестны. При этом организаторы фестиваля в Twitter сообщили, что мероприятие продолжается. Они выразили слова соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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Светлана Оперук
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