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Опубликовано 11 июня 2023, 08:00

AFP: Во время стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток

Пострадавшие от стрельбы на юге Стокгольма. Обложка © Twitter / Sotiri Dimpinoudis

Пострадавшие от стрельбы на юге Стокгольма. Обложка © Twitter / Sotiri Dimpinoudis

В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток, ещё три человека пострадали. Об этом информирует AFP со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл на площади на юге Стокгольма 10 июня вечером. В результате ЧП был ранен подросток, он скончался на месте. Остальные пострадавшие доставлены в больницы. Среди них есть ещё один 15-летний подросток, а также мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет.

Девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско
Девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско

Правоохранителям удалось арестовать двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.

Арест подозреваемых в стрельбе в Стокгольме. Видео © Twitter / Diplomatic Talk

Ранее Лайф писал, что два человека убиты и ещё 13 пострадали при стрельбе на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде. Неизвестный открыл огонь во время выпускного фотографирования студентов, после чего скрылся.

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Юлия Коновалова
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