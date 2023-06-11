AFP: Во время стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток

В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток, ещё три человека пострадали. Об этом информирует AFP со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл на площади на юге Стокгольма 10 июня вечером. В результате ЧП был ранен подросток, он скончался на месте. Остальные пострадавшие доставлены в больницы. Среди них есть ещё один 15-летний подросток, а также мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет.

Правоохранителям удалось арестовать двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма менее чем через час после стрельбы.

Арест подозреваемых в стрельбе в Стокгольме. Видео © Twitter / Diplomatic Talk